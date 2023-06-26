236 Saham Hijau, IHSG Hari Ini Menguat ke Level 6.664

Indeks Harga Saham Gabungan ditutup menguat hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini ditutup menguat di zona hijau pada sesi terakhir perdagangan. IHSG hari ini ditutup menguat 24,93 poin atau 0,38% ke level 6.664,66.

Pada penutupan IHSG, Senin (26/6/2023), terdapat 236 saham menguat, 294 saham melemah dan 213 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp7,3 triliun dari 16,0 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,36% ke 946,112, indeks JII melemah 0,08% ke 543,689, indeks IDX30 menguat 0,37% ke 491,661 dan indeks MNC36 menguat 0,31% ke 360,273.

Indeks sektoral mayoritas melemah yakni sektor energi 1,47%, bahan baku 0,34%, industri 0,04%, non siklikal 0,08%, siklikal 0,47%, kesehatan 0,07%, properti 0,16%, teknologi 0,09%, transportasi 1,27%. Sementara indeks yang menguat hanya keuangan 0,62% dan infrastruktur 0,33%.