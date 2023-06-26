Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

4 Karakteristik Obligasi yang Perlu Diketahui Investor, Simak Penjelasan MotionTrade

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |16:37 WIB
4 Karakteristik Obligasi yang Perlu Diketahui Investor, Simak Penjelasan MotionTrade
Empat karakteristik obligasi (Foto: MNC Sekuritas)
A
A
A

JAKARTA – Simak empat karakteristik obligasi yang perlu diketahui investor. Salah satu instrumen investasi yang dapat memberikan imbal hasil yang konsisten adalah obligasi.

Obligasi dapat menjadi salah satu alternatif bagi Anda yang ingin mulai berinvestasi dengan risiko rendah. Ada banyak pihak yang menerbitkan obligasi, misalnya negara atau perusahaan. Obligasi memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan instrumen investasi yang lain.

Berikut ini merupakan 4 (empat) karakteristik dari obligasi yang telah MotionTrade rangkum untuk Anda:

1. Coupon Rate

Saat berinvestasi obligasi, Anda akan mendapatkan bunga yang dikenal dengan sebutan kupon. Coupon rate merupakan kisaran bunga/ kupon yang akan Anda dapat dalam periode tertentu. Anda dapat mengetahui informasi mengenai besaran rate kupon pada waktu masa penawaran.

2. Rating

Pada obligasi, terdapat peringkat yang mencerminkan risiko yang terkandung dari obligasi tersebut. Misalnya AAA, AA+, AA- ,BBB+, dan sebagainya. Peringkat AAA merupakan peringkat yang tertinggi. Semakin tinggi peringkat obligasi, maka risikonya semakin kecil. Penentuan peringkat ini tentunya dilakukan oleh lembaga pemeringkat. Beberapa faktor yang mempengaruhi peringkat obligasi antara lain profit perusahaan, tingkat kepastian pendapatan, proporsi modal terhadap utang, dan lain sebagainya.

Halaman:
1 2
