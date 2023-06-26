Menguak Apa Perbedaan Antara Obligasi dan Saham

JAKARTA - Menguak apa perbedaan antara obligasi dan saham yang akan diulas di artikel ini.

Ketika Anda ingin melakukan investasi, pastikan memilih dengan tepat dan ketahui perbedaan-perbedaannya.

BACA JUGA:

Diketahui, dua jenis investasi yang populer yakni saham dan obligasi menarik untuk dibahas.

Sebelum membahas perbedaan saham dan obligasi lebih lanjut, Anda harus memahami terlebih dahulu pengertian dan perbedaan secara umum.

BACA JUGA:

Berdasarkan catatan Okezone, Senin (26/6/2023), saham adalah bentuk kepemilikan individu atas aset sebuah perusahaan yang biasanya berbentuk dokumen. Pemilik surat saham berhak atas keuntungan yang didapatkan perusahaan sesuai dengan jumlah lot saham yang mereka miliki.