APBN Surplus Rp204 Triliun pada Mei 2023

JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa APBN kembali mencatatkan kinerja positif pada Mei 2023.

APBN surplus sebesar Rp204,3 triliun atau setara 0,97% dari total PDB yang diperkirakan tahun ini.

"Keseimbangan primer tercatat surplus juga sebesar Rp390,5 triliun," ucap Sri dalam Konferensi Pers APBN KITA secara virtual di Jakarta, Senin (26/6/2023).

Pendapatan negara tercatat mencapai Rp1.209,3 triliun, atau setara 49,1% dari total target APBN ini sudah tercapai.

"Angka ini menunjukkan pertumbuhan 13,01% dibandingkan dengan periode Mei 2022 (year-on-year/yoy)," ungkap Sri.