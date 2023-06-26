Mengintip Berapa Harta Kekayaan Desmond Junaidi Mahesa? Aktivis 1998 yang Terjun ke Politik

JAKARTA- Mengintip berapa harta kekayaan Desmond Junaidi Mahesa mantan aktivis pro demokrasi tahun 1997/1998 yang meninggal dunia pada Sabtu, (24/6/2023) dengan usia menginjak 57 tahun.

BACA JUGA: Mengintip Harta Kekayaan 4 Jenderal Bintang 3

Desmond Junaidi Mahesa merupakan Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Partai Gerindra. Sebagai salah satu pejabat negara, semasa hidup memiliki kewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya di LHKPN.

BACA JUGA: Mengintip Harta Kekayaan Subeno Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi kalimantan Barat

Lantas, berapa harta kekayaan Desmond Junaidi Mahesa?

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Desmond Junaidi Mahesa yang dilaporkan pada 31 Maret 2023 untuk periodik 2022, pria kelahiran Banjarmasin, 12 Desember 1965, ini memiliki harta kekayaan sebesar Rp. 28.696.245.938.