HOME FINANCE HOT ISSUE

Mengintip Berapa Harta Kekayaan Desmond Junaidi Mahesa? Aktivis 1998 yang Terjun ke Politik

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |09:44 WIB
Mengintip Berapa Harta Kekayaan Desmond Junaidi Mahesa? Aktivis 1998 yang Terjun ke Politik
Junaedi Mahesa (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Mengintip berapa harta kekayaan Desmond Junaidi Mahesa mantan aktivis pro demokrasi tahun 1997/1998 yang meninggal dunia pada Sabtu, (24/6/2023) dengan usia menginjak 57 tahun.

Desmond Junaidi Mahesa merupakan Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Partai Gerindra. Sebagai salah satu pejabat negara, semasa hidup memiliki kewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya di LHKPN.

Lantas, berapa harta kekayaan Desmond Junaidi Mahesa?

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Desmond Junaidi Mahesa yang dilaporkan pada 31 Maret 2023 untuk periodik 2022, pria kelahiran Banjarmasin, 12 Desember 1965, ini memiliki harta kekayaan sebesar Rp. 28.696.245.938.

