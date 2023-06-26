Pertumbuhan Ekonomi RI di Atas 5% Selama 6 Kuartal Terakhir, Sri Mulyani: Kita Negara Terkuat

JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus alami peningkatan. Bahkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutnya sebagai salah satu pertumbuhan ekonomi terkuat.

"Kita termasuk negara dengan pertumbuhan terkuat dan persistensi yang tinggi. Kita terus menerus mempertahankan pertumbuhan di atas 5% selama 6 kuartal terakhir," ucap Sri dalam Konferensi Pers APBN KITA secara virtual di Jakarta, Senin (26/6/2023).

Di negara lain, kata Sri Mulyani, mungkin pertumbuhannya sempat bagus, namun mengalami kemerosotan pada tahun ini.

"Kita lihat banyak negara yang sudah tidak mampu bertahan di dalam tekanan perlemahan dan gejolak ekonomi dunia," ujar Sri.

Sri menyebut, jika dilihat dari sisi PMI manufaktor global, ini mengonfirmasi bahwa dunia masih di dalam era kontraksi dalam aktivitas manufaktur.

Negara yang masih dalam posisi ekspansif dan meningkat hanya 24%, di antaranya adalah India, Filipina, Rusia, Jepang, dan China.

"Sedangkan negara-negara yang berada dalam zona ekspansi di atas 50 hanya 14%, ini termasuk Indonesia, Thailand, dan Meksiko," tambahnya.