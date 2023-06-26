Harga Emas Antam 1 Gram Naik Rp3.000 Hari Ini

JAKARTA - Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) naik pada perdagangan hari ini. Emas Antam naik Rp3.000 menjadi Rp1.050.000 per gram.

Sekedar informasi, harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta. Adapun sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%. Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45%, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.

Berikut rincian harga pecahan emas batangan Antam, Senin (26/6/2023).

Emas 0,5 gram: Rp575.000

Emas 1 gram: Rp1.050.000

Emas 2 gram: Rp2.040.000

Emas 3 gram: Rp3.035.000

Emas 5 gram: Rp5.025.000

Emas 10 gram: Rp9.995.000