Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

KAI Catat 1 Juta Tiket Kereta Api Terjual Selama Periode Libur Sekolah dan Idul Adha

Heri Purnomo , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |11:29 WIB
KAI Catat 1 Juta Tiket Kereta Api Terjual Selama Periode Libur Sekolah dan Idul Adha
Tiket kereta api (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat 1 juta tiket kereta api terjual selama periode libur sekolah dan Idul Adha. PT KAI mengatakan, okupansi penumpang pada periode libur sekolah dan Idul Adha 2023 mengalami kenaikan.

Vice President Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan berdasarkan data PT KAI pada 26 Juni 2023, jam 09.30:00 WIB sebanyak 1.116.854 tiket kereta api jarak jauh sudah terjual selama periode libur sekolah dan idul Adha. Adapun perhitungan tersebut mulai dari 23 Juni hingga 2 Juli 2023.

"Data ini merupakan data sementara (data dinamis), serta akan terus berubah / bertambah seiring dengan pembaharuan data," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (26/6/2023).

Adapun berdasarkan data KAI sementara terdapat sebanyak 140.163 penumpang KA jarak jauh pada 23 Juni. Kemudian 140.579 penumpang pada 24 Juni, 158.584 penumpang pada 25 Juni. Di mana angka ini merupakan angka tetap.

Selanjutnya, pada hari ini 26 Juni terdapat 120.732 penumpang, 114.517 penumpang pada 27 Juni, 104.476 penumpang pada 28 Juni, lalu pada momen hari raya Idul Adha sebanyak 76.118 penumpang. Kemudian 78.613 penumpang pada 30 Juni, 85.641 penumpang pada 1 Juli, dan 97.413 penumpang pada 2 Juli 2023.

Adapun pada periode ini, kereta terfavorit jatuh kepada KA Argo Parahyangan relasi Gambir - Bandung /PP sebanyak 74.653 penumpang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/320/3167371/kai-SrJv_large.jpg
Lebih Efisien, Digitalisasi Mudahkan Penumpang Kereta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/320/3164187/kereta_api-e5Gn_large.jpg
Naik 8 Persen, KAI Raup Laba Rp1,18 Triliun pada Semester I-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/320/3163658/penumpang_kereta_api-5oe1_large.jpg
145 Ribu Tiket Kereta Api Terjual pada Libur Panjang HUT Ke-80 RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/320/3163167/kereta_ap_logistik-BdK6_large.jpg
Jaga Ketahanan Pangan, Pengiriman Kontainer Reefer Capai 173 Ribu Ton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/320/3162858/menhub_dudy-gaCc_large.jpg
Menhub Akan Periksa INKA Imbas Kecelakaan Kereta Api di Subang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/320/3162571/penumpang_kereta_api-RTDE_large.jpg
276.172 Tiket Kereta Api Ludes Terjual pada Libur Panjang HUT Ke-80 RI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement