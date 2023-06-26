KAI Catat 1 Juta Tiket Kereta Api Terjual Selama Periode Libur Sekolah dan Idul Adha

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat 1 juta tiket kereta api terjual selama periode libur sekolah dan Idul Adha. PT KAI mengatakan, okupansi penumpang pada periode libur sekolah dan Idul Adha 2023 mengalami kenaikan.

Vice President Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan berdasarkan data PT KAI pada 26 Juni 2023, jam 09.30:00 WIB sebanyak 1.116.854 tiket kereta api jarak jauh sudah terjual selama periode libur sekolah dan idul Adha. Adapun perhitungan tersebut mulai dari 23 Juni hingga 2 Juli 2023.

"Data ini merupakan data sementara (data dinamis), serta akan terus berubah / bertambah seiring dengan pembaharuan data," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (26/6/2023).

Adapun berdasarkan data KAI sementara terdapat sebanyak 140.163 penumpang KA jarak jauh pada 23 Juni. Kemudian 140.579 penumpang pada 24 Juni, 158.584 penumpang pada 25 Juni. Di mana angka ini merupakan angka tetap.

Selanjutnya, pada hari ini 26 Juni terdapat 120.732 penumpang, 114.517 penumpang pada 27 Juni, 104.476 penumpang pada 28 Juni, lalu pada momen hari raya Idul Adha sebanyak 76.118 penumpang. Kemudian 78.613 penumpang pada 30 Juni, 85.641 penumpang pada 1 Juli, dan 97.413 penumpang pada 2 Juli 2023.

Adapun pada periode ini, kereta terfavorit jatuh kepada KA Argo Parahyangan relasi Gambir - Bandung /PP sebanyak 74.653 penumpang.