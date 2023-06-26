Sri Mulyani Belanja Rp714,6 Triliun hingga Mei 2023, Paling Besar untuk Bansos

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mencatat realisasi penggunaan APBN di tahun ini. Untuk belanja pemerintah pusat hingga 31 Mei 2023 mencapai Rp714,6 triliun.

Angka ini setara 31,8% dari target APBN. Adapun jumlah ini terbagi untuk belanja Kementerian/Lembaga (K/L), dan belanja non K/L.

"Belanja K/L sebesar Rp326,6 triliun, atau 32,6% dari target APBN," ucap Sri dalam Konferensi Pers APBN KITA secara virtual di Jakarta, Senin (26/6/2023).

Dia menyebut bahwa belanja ini utamanya untuk penyaluran BOS, PIP, penyaluran PKH, dan Kartu Sembako. Tak hanya itu, belanja ini juga ditujukan untuk penyaluran iuran bagi peserta PBI JKN, bantuan bencana, dan pembangunan infrastruktur.

"Sementara itu, belanja non K/L adalah sebesar Rp388,4 triliun. Angka ini setara 31,2% dari target APBN," tambah Sri.