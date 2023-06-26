Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sri Mulyani Belanja Rp714,6 Triliun hingga Mei 2023, Paling Besar untuk Bansos

Michelle Natalia , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |11:34 WIB
Sri Mulyani Belanja Rp714,6 Triliun hingga Mei 2023, Paling Besar untuk Bansos
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat. (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mencatat realisasi penggunaan APBN di tahun ini. Untuk belanja pemerintah pusat hingga 31 Mei 2023 mencapai Rp714,6 triliun.

Angka ini setara 31,8% dari target APBN. Adapun jumlah ini terbagi untuk belanja Kementerian/Lembaga (K/L), dan belanja non K/L.

"Belanja K/L sebesar Rp326,6 triliun, atau 32,6% dari target APBN," ucap Sri dalam Konferensi Pers APBN KITA secara virtual di Jakarta, Senin (26/6/2023).

Dia menyebut bahwa belanja ini utamanya untuk penyaluran BOS, PIP, penyaluran PKH, dan Kartu Sembako. Tak hanya itu, belanja ini juga ditujukan untuk penyaluran iuran bagi peserta PBI JKN, bantuan bencana, dan pembangunan infrastruktur.

"Sementara itu, belanja non K/L adalah sebesar Rp388,4 triliun. Angka ini setara 31,2% dari target APBN," tambah Sri.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/320/3155524/sri_mulyani-QawM_large.jpg
Sri Mulyani Dapat Anggaran Rp47,1 Triliun di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/320/3153422/sri_mulyani-4uO5_large.jpg
Sri Mulyani Janji Jaga Defisit dan Utang Secara Hati-Hati dalam APBN 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/320/3141364/apbn_2025-0kud_large.png
Kabar Baik, APBN April 2025 Surplus Rp4,3 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/320/3140429/sri_mulyani-sCXb_large.jpg
Sri Mulyani Sampaikan Asumsi Dasar Makro 2026 Buat Modal Kerja Prabowo, Ekonomi 5,2%-5,8%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/01/320/3135381/rupiah-XVbI_large.jpg
Sri Mulyani Buka Blokir Anggaran Rp86,6 Triliun, Lampu Hijau Program Prioritas Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/320/3135126/sri_mulyani-BA3v_large.jpg
Realisasi Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Capai Rp2,3 Triliun, Ini Daftar Penerimanya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement