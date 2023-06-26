Erick Thohir Pastikan Impor KRL Baru Bukan Bekas

JAKARTA - Pemerintah Indonesia memutuskan tidak mengimpor rangkaian Kereta Rel Listrik (KRL Commuter Line) bekas asal Jepang.

Meski begitu, pemerintah akan tetap mendatangkan rangkaian kereta yang baru diproduksi dari negara asing.

Kabar tersebut disampaikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Adapun keputusan mendatangkan rangkaian KRL dibahas terlebih dahulu oleh Kementerian BUMN, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, dan Badan Pengawasan Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan Pembangunan (BPKP).

Keputusannya, pemerintah menyepakati adanya impor rangkaian KRL yang nantinya digunakan oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) selaku operator KRL Commuter Line.

"Dari hasil rapat rapat yang dilakukan oleh pak Luhut, bersama BPKP, saya juga diundang, Mendag diundang, Menperin diundang, Menhub diundang, keputusannya mengimpor kereta baru, tidak bekas," ungkap Erick saat ditemui wartawan di Istana Negara, Senin (26/6/2023).