HOME FINANCE HOT ISSUE

Cerah, IMF Prediksi Ekonomi Indonesia Bisa Tumbuh 5% di 2023

Dovana Hasiana , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |15:31 WIB
Cerah, IMF Prediksi Ekonomi Indonesia Bisa Tumbuh 5% di 2023
Ilustrasi ekonomi RI. (Foto: Freepik)
JAKARTA — Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) dalam laporan terbarunya memproyeksikan ekonomi Indonesia bisa tumbuh 5% di 2023.

Selain itu, inflasi juga diprediksi akan kembali ke kisaran target Bank Indonesia (3±1 persen) pada paruh kedua tahun 2023.

Dalam laporan tersebut, perekonomian Indonesia sebelumnya disebut telah menunjukkan kinerja yang kuat pada tahun 2022, tumbuh sebesar 5,3%, didorong oleh pemulihan permintaan domestik dan kinerja ekspor yang solid di tengah harga komoditas internasional yang tinggi.

“Pertumbuhan diproyeksikan sedikit moderat menjadi 5% pada tahun 2023, mengingat pengaturan kebijakan yang lebih ketat dan normalisasi harga komoditas,” tulis IMF dalam laporan “IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia", dikutip Senin (26/6/2023).

Selain itu, neraca transaksi yang didukung oleh tingginya harga komoditas berjalan mencapai 1,0% dari PDB pada tahun 2022, dan diproyeksikan akan berubah menjadi defisit kecil pada tahun 2023.

Risiko secara umum seimbang dalam jangka pendek, tetapi lingkungan ekonomi global yang sangat tidak pasti terus mengaburkan prospek tersebut.

 

