HOME FINANCE HOT ISSUE

Disentil Luhut soal Data, Pengusaha Sawit Khawatirkan Hacker

Atikah Umiyani , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |15:43 WIB
Disentil Luhut soal Data, Pengusaha Sawit Khawatirkan Hacker
Pengusaha sawit. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pengusaha sawit mengaku tidak masalah soal perintah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta melakukan self reporting data ke pemerintah.

"Oh enggak masalah justru kita malah sebelum Pak Luhut menyampaikan itu, saya sudah buat statement ke anggota kita bikin self report, supaya mempermudah kita juga sebenarnya," kata Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono ketika ditemui di Jakarta, Senin (26/6/2023).

 BACA JUGA:

Eddy mengungkapkan alasan pengusaha lambat membuat self reporting yaitu bukan karena tidak mau, namun lebih kepada khawatir apabila laman SIPERIBUN tersebut tidak aman dari hacker.

"Jangan salah ya SIPERIBUN itu sudah sebelum satgas ini sudah diwajibkan kita lapor hanya yang lalu kita belum yakin SIPERIBUN ini aman atau enggak. Jangan-jangan nanti ada hacker, kalo ada hacker data kita kacau nanti bisa dianu. Nah sekarang dijamin aman  berarti kita jadi melaporkan," tuturnya.

 BACA JUGA:

"Waktu itu lambat pelaporan bukan karena kita tidak mau lapor tapi karena kita takut data tidak aman karena kita belum tahu itu pasti gak hacker bisa masuk gak, gitu karena kan itu datanya cuman digital online kan gitu," lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
