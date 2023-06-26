Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Viral! Pengemudi Bayar Tol di Cikampek Rp724.000

Zuhirna Wulan Dilla , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |16:33 WIB
Viral! Pengemudi Bayar Tol di Cikampek Rp724.000
Viral pengemudi bayar tol Rp724.000. (Foto: Twitter)
A
A
A

JAKARTA - Seorang pengemudi membagikan keluhannya saat mendapati bayar tol yang dianggap terlalu mahal. Di mana hal itu terjadi saat dia memilih putar balik balik di dalam tol tersebut.

Dari video yang ramai beredar di Twitter dan diunggah akun @kegblgunfaedh dikutip Senin (26/6/2023), pengemudi ini terlihat menunjukan plang bayar dan sisa saldonya.

 BACA JUGA:

Terlihat diplang itu bahwa dia awalnya masuk dari gerbang tol Cikampek Utama dan keluar di gerbag tol Cikampek Utama 4.

Namun, dia merasa bahwa uang tol yang harus dibayarkan terlalu mahal.

"Jadi hari ini gue mau ke Bandung dan karena kita salah jalur, salah masuk tol. Jadinya kita kita keluar tol di kali apa gitu. Dan pas kita masuk lagi ke tol Bandung keluar Cikampek, Cikampek Utama 4 tarif tolnya Rp724.000. Emang semahal itu tol dari Jakarta ke Bandung?" katanya dalam video.

Namun yang menarik perhatian, banyak netizen tak percaya dengan keluhan pengemudi tersebut.

Halaman:
1 2
