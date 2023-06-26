Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Total Kekayaan Wali Kota Depok Mohammad Idris

Hana Wahyuti , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |20:01 WIB
Segini Total Kekayaan Wali Kota Depok Mohammad Idris
Mohammad Idris. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Segini total kekayaan wali kota Depok Mohammad Idris. Mohammad Idris, telah menjadi sorotan karena memberikan reaksi terhadap wacana pencalonan Kaesang Pangarep sebagai Wali Kota Depok.

Dirinya memberikan komentar bahwa sebaiknya, jangan mencoba menjadi Wali Kota Depok jika mereka belum memahami karakter kota tersebut.

Selain reaksi terhadap Kaesang, ternyata kekayaan Wali Kota Depok juga menarik untuk dibahas. Kira-kira berapakah total kekayaan Wali Kota Depok itu?

Diketahui, Mohammad Idris telah menduduki jabatan Wali Kota Depok Jawa Barat sejak tahun 2016.

Dikutip dari LHPKN KPK, Sein (26/6/2023) laporan harta terakhirnya pada 2023 mencatatkan total kekayaan Rp6.316.509.495 atau Rp6,3 miliar.

