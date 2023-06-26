Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ketua Mahkamah Pelayaran dan Komisaris IPCM Hary Kriswanto Meninggal Dunia

Dinar Fitra Maghiszha, Jurnalis - Senin, 26 Juni 2023 | 19:39 WIB
Ketua Mahkamah Pelayaran dan Komisaris IPCM Hary Kriswanto Meninggal Dunia
Kemenhub. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Mahkamah Pelayaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Hary Kriswanto meninggal dunia.

Almarhum yang juga juga merupakan Komisaris Independen PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IPCM), anak usaha PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo itu wafat pada Sabtu 24 Juni 2023.

 BACA JUGA:

"Bapak Hary Kriswanto yang menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan telah meninggal dunia pada 24 Juni 2023," kata Corporate Secretary IPCM, Eddy Haristiani, Senin (26/6/2023).

Eddy menerangkan bahwa wafatnya salah satu pengurus perseroan tidak berdampak material terhadap kegiatan operasional, hukum, hingga keuangan perusahaan.

 BACA JUGA:

"Jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris perseroan masih memenuhi ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku," terang Eddy.

 

Halaman: 1 2
1 2
