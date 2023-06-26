Apakah AI Bisa Menggantikan Pekerjaan Manusia?

JAKARTA - Apakah AI bisa menggantikan pekerjaan manusia? AI (Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan menjadi topik hangat teknologi terbaru berkat booming ChatGPT.

Chatbot bertenaga AI yang dibuat oleh OpenAI yang didukung Microsoft, telah membuat kagum sekaligus kaget dengan kemampuannya menjawab pertanyaan, menulis esai, bahkan memperdebatkan kasus-kasus hukum.

Kemampuannya juga telah menempatkan topik lain di garis depan pikiran orang-orang, jika, bagaimana, dan kapan kecerdasan buatan dapat berdampak pada pekerjaan dan karier mereka.

Namun, meskipun kekhawatiran tentang teknologi berbasis AI yang mengambil alih pekerjaan manusia telah meningkat, para ahli mengatakan bahwa hal ini tidak sesederhana itu.

Menggantikan atau menciptakan pekerjaan?

Mengutip CNBC, Senin (26/6/2023) jawaban singkat untuk pertanyaan apakah AI akan menggantikan beberapa pekerjaan adalah "ya".

Profesor emeritus sistem informasi di Singapore Management University, Steven Miller, mengatakan perkembangan dalam kecerdasan buatan berarti bahwa teknologi dapat mencapai lebih banyak hal, dan tentu saja akan berdampak pada pekerjaan.

"Karena mesin fisik, sistem perangkat lunak, dan kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak menjadi lebih mampu sebagai hasil dari pemberdayaan AI, maka semakin memungkinkan dan layak secara ekonomi untuk menggantikan sebagian besar porsi pekerjaan manusia saat ini dengan mesin," katanya kepada CNBC Make It.

Miller menambahkan bahwa beberapa peran tertentu lebih rentan terhadap hal ini dibandingkan peran lainnya, terutama peran yang sangat berulang atau berdasarkan instruksi atau aturan yang sangat spesifik yang menjabarkan apa yang harus dilakukan.

Di sisi lain, tugas-tugas yang sering berubah dan karena itu membutuhkan hal-hal seperti kemampuan beradaptasi dan fleksibilitas lebih sulit untuk digantikan oleh teknologi.

Menurut Dimitris Papanikloaou, seorang profesor keuangan di Kellogg School of Management di Northwestern University, pekerjaan dengan elemen manusia yang kuat seperti menjadi terapis sangat tidak mungkin diambil alih oleh teknologi.

"Pekerjaan yang menekankan pada keterampilan interpersonal akan lebih sulit digantikan oleh AI," katanya.