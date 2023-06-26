Viral Pengemudi Bayar Tol Cikampek Rp724 Ribu, Begini Penjelasan Jasa Marga

Viral pengguna jalan tol keluhkan tarif di GT Cikampek Utama. (Foto: Twitter)

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui anak usahanya PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) menanggapi video viral keluhan pengemudi soal tarif tol.

Adapun keluhan itu dari video di akun media sosial TikTok @erlanggaleo yang diunggah pada Minggu, 25 Juni 2023 kemarin.

BACA JUGA:

Lewat video yang diunggah tersebut, menggambarkan seorang pengguna tol dikenakan denda tarif Rp724 ribu saat tapping kartu elektronik.

Hasil penelusuran di lapangan Jasa Marga, didapati pengguna jalan melakukan transaksi masuk melalui GT Cikampek Utama 1 dan keluar ke GT Cikampek Utama 2.

BACA JUGA:

Transaksi tersebut merupakan transaksi yang tidak sesuai dengan arah perjalanan.

Adapun denda akibat transaksi ini telah diselesaikan pada hari yang sama.

Pengguna jalan tersebut dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.