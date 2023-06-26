Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Dapat Kesempatan Berjualan Minuman di GBK saat FIFA Matchday Timnas Indonesia vs Argentina, Pelaku UMKM Ini Bangga Jadi Bagian Momen Bersejarah

Rani Hardjanti , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |11:33 WIB
Dapat Kesempatan Berjualan Minuman di GBK saat FIFA Matchday Timnas Indonesia vs Argentina, Pelaku UMKM Ini Bangga Jadi Bagian Momen Bersejarah
Pelaku UMKM Ini Bangga Jadi Bagian Momen Bersejarah saat Timnas Indonesia vs Argentina (Foto: Rani Hardjanti/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sepakbola Indonesia baru saja menorehkan momen bersejarah. Di mana Indonesia menggelar FIFA Matchday antara Timnas Indonesia dan Timnas Argentina.

Tidak hanya sektor sepakbola saja, tetapi di balik ajang skala internasional tersebut juga ada pelaku usaha yang berjibaku agar perhelatan akbar tersebut bisa berjalan mulus. Para nasabah pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) Bank BRI pun mendapatkan kesempatan emas untuk membuka booth di momen tersebut.

Bank BRI, selaku partner Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dalam FIFA Matchday, memboyong sekira 30 nasabah dan pelaku UMKM berpatisipasi di lingkaran Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta.

Kesempatan langka ini membuka jalan bagi para nasabah BRI untuk bisa memperkuat brand dan kesempatan untuk memperluas market di kalangan penonton FIFA Match Day.

Salah satu nasabah BRI yang beruntung adalah Chrispian Salim, pemilik merchant Happy Lemon, dengan produk minuman segar dan snack waffle. Chrispian mengaku sangat bangga menjadi bagian acara FIFA Match Day Timnas Indonesia vs Timnas Argentina.

"Kami turut bersyukur karena kami bisa menjadi bagian dan diundang dalam acara bersejarah tersebut," ujar Chrispian kepada Okezone, Jumat (23/6/2023).

 BACA JUGA:

Menurutnya, dalam kesempatan tersebut dia berhasil menjual 300 cups produk Happy Lemon. Namun menurutnya, potensi pembeli di tempat keramaian malam itu masih memungkinkan untuk jualan sampai 500 atau 1.000 cups. Apalagi jumlah dan antusias penonton di area sangat tinggi dalam mendukung tim nasional sepakbola Indonesia.

"Kesulitannya karena protokol di area, sehingga tidak bisa loading," imbuhnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/455/3174141/motogp-5CGs_large.jpeg
UMKM Lokal Go Global Lewat Ajang MotoGP Mandalika 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173924/difabel-GNiz_large.jpg
Penyandang Disabilitas Berhak Memperoleh Pekerjaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172916/umkm-5UFp_large.jpg
Sandiaga Uno Dorong UMKM Perkuat Daya Saing Lewat Inovasi Kemasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172899/umkm-oeHx_large.jpg
Program Desa EMAS MNC Peduli, UMKM Harap Dukungan Pemasaran-Perluasan Pasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/455/3172873/umkm-G5qv_large.jpg
Sandiaga Uno: Desa EMAS Dorong Kebangkitan UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/455/3172872/umkm-kPW9_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo: UMKM Hadapi Tantangan Klasik, Desa EMAS Jadi Solusi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement