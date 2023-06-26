Dapat Kesempatan Berjualan Minuman di GBK saat FIFA Matchday Timnas Indonesia vs Argentina, Pelaku UMKM Ini Bangga Jadi Bagian Momen Bersejarah

Pelaku UMKM Ini Bangga Jadi Bagian Momen Bersejarah saat Timnas Indonesia vs Argentina (Foto: Rani Hardjanti/Okezone)

JAKARTA - Sepakbola Indonesia baru saja menorehkan momen bersejarah. Di mana Indonesia menggelar FIFA Matchday antara Timnas Indonesia dan Timnas Argentina.

Tidak hanya sektor sepakbola saja, tetapi di balik ajang skala internasional tersebut juga ada pelaku usaha yang berjibaku agar perhelatan akbar tersebut bisa berjalan mulus. Para nasabah pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) Bank BRI pun mendapatkan kesempatan emas untuk membuka booth di momen tersebut.

Bank BRI, selaku partner Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dalam FIFA Matchday, memboyong sekira 30 nasabah dan pelaku UMKM berpatisipasi di lingkaran Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta.

Kesempatan langka ini membuka jalan bagi para nasabah BRI untuk bisa memperkuat brand dan kesempatan untuk memperluas market di kalangan penonton FIFA Match Day.

Salah satu nasabah BRI yang beruntung adalah Chrispian Salim, pemilik merchant Happy Lemon, dengan produk minuman segar dan snack waffle. Chrispian mengaku sangat bangga menjadi bagian acara FIFA Match Day Timnas Indonesia vs Timnas Argentina.

"Kami turut bersyukur karena kami bisa menjadi bagian dan diundang dalam acara bersejarah tersebut," ujar Chrispian kepada Okezone, Jumat (23/6/2023).

Menurutnya, dalam kesempatan tersebut dia berhasil menjual 300 cups produk Happy Lemon. Namun menurutnya, potensi pembeli di tempat keramaian malam itu masih memungkinkan untuk jualan sampai 500 atau 1.000 cups. Apalagi jumlah dan antusias penonton di area sangat tinggi dalam mendukung tim nasional sepakbola Indonesia.

"Kesulitannya karena protokol di area, sehingga tidak bisa loading," imbuhnya.