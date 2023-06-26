Putri Usaha UMKM Berhasil Mendulang Cuan Berkat Go Online

JAKARTA - Putri Palupi berkeinginan menyalurkan impiannya membuka toko. Impian itu pun dia realisasikan, namun apa daya dia harus menerima kenyataan pahit. Tokonya kandas.

Padahal Putri, demikian dia disapa, sudah menanggalkan kariernya bekerja di salah satu rumah sakit (RS) di Jakarta. Semula dia adalah karyawan bagian kepegawaian selama tiga tahun. Namun minatnya membuka usaha tidak terbendung, akhirnya pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di bidang fashion ini mewujudkan mimpinya.

Dia memutuskan resign tahun 2020 untuk membuka toko di Palembang, tempat dia dilahirkan. Uang pesangon digunakan sebagai modal untuk membuka toko fashion.

Namun selama enam bulan bertahan dengan impiannya, ternyata tidak membuahkan hasil apapun. Dia pun semmpat galau dan ingin kembali ke Jakarta. Kebetulan sang Ayah masih tinggal di wilayah Jabodetabek.

"Akhirnya, saya bilang sama Ayah saya. 'Ayah, Putri mau kembali ke Jakarta lagi'," ujarnya, kepada Okezone, Jumat (23/6/2023).

Keinginan Putri pun dikabulkan oleh sang Ayah. Tapi ayahnya memberikan syarat untuk tidak meminta modal usaha.