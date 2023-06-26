Libur Panjang 5 Hari, Okupansi Hotel di Daerah Ini Melesat

JAKARTA – Libur panjang Idul Adha lima hari berdampak pada peningkatan okupansi hotel di beberapa daerah. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengatakan bahwa pada periode libur sekolah dan Idul Adha tingkat keterisian hotel atau okupansi hotel mengalami peningkatan.

Ketua Umum PHRI Hariyadi B. Sukamdani mengatakan tingkat okupansi hotel tersebut terjadi di sejumlah daerah yang memiliki daya tarik pariwisata yang bagus, misalnya wilayah Puncak Bogor, Yogya, Solo dan Bali.

"Hanya di daerah tertentu saja mas yang okupansinya bagus seperti Puncak, Bali, Yogya, dan Solo," kata Hariyadi kepada MNC Portal, Senin (26/6/2023).

Hariyadi merincikan tingkat okupansi tersebut masih berada belum menyentuh angka 80 persen. Di mana okupansi hotel di wilayah Puncak hanya 75%, Yogya 65%, Solo 65%, Bali untuk hotel-hotel favorit di Nusa Dua, Kuta, Seminyak 65%.

Meski begitu, Hariyadi mengatakan okupansi hotel pada libur tahun ini masih rendah dibandingkan sebelum masa pandemi covid-19.