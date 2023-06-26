Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Pentingnya Mempersiapkan Dana Pendidikan Lewat Tabungan Dahsyat Bundling dari MNC Bank

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |10:29 WIB
Pentingnya Mempersiapkan Dana Pendidikan Lewat Tabungan Dahsyat Bundling dari MNC Bank
Pentingnya Mempersiapkan Dana Pendidikan (Foto: MNC Bank)
A
A
A

JAKARTA - Memasuki penghujung semester, saat ini sekolah di Indonesia sudah mengadakan liburan semester genap tahun ajaran 2022/2023. Bagi para orang tua, ini bisa menjadi momen senggang yang tepat untuk berdiskusi tentang masa depan pendidikan anak-anak ke depannya.

Mendidik anak memang menjadi tanggung jawab terbesar orang tua. Selain memberikan perhatian dan kasih sayang, mempersiapkan dana pendidikan yang cukup juga menjadi hal yang tak boleh diabaikan. Dalam era keuangan modern ini, menabung di bank menjadi salah satu metode yang sangat penting dan efektif untuk mengumpulkan dana pendidikan yang mencukupi.

 BACA JUGA:

Tentu kita perlu tahu mengapa menabung di bank menjadi pilihan yang cerdas dalam mempersiapkan masa depan pendidikan anak-anak kita.

Presiden Direktur MNC Bank, Rita Montagna menyampaikan beberapa hal terkait pentingnya mempersiapkan dana pendidikan anak.

“Menabung di bank tentunya dapat memberikan akses yang mudah dan fleksibilitas dalam mengelola dana pendidikan. Kita dapat dengan mudah menambahkan atau menarik dana sesuai kebutuhan tanpa mengalami kendala atau biaya tambahan yang signifikan. Selain itu, bank juga pastinya menawarkan berbagai produk dan layanan, seperti rekening tabungan khusus pendidikan atau rencana investasi pendidikan, yang dirancang khusus untuk membantu memenuhi tujuan keuangan pendidikan," katanya.

Dia juga menjelaskan jika menabung di bank memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi daripada menyimpan uang di tempat lain. “Kalau kita tempatkan di instrumen investasi keuangan lain seperti reksadana maupun saham, pasti ada risiko yang lebih besar dibanding di Bank. Nah, dana yang disimpan di bank umumnya dilindungi oleh skema penjaminan simpanan, yang memberikan perlindungan. Pikiran kita juga menjadi lebih tenang dan bisa fokus pada masa depan pendidikan anak-anak dan hal lain yang lebih penting.” katanya.

Untuk itu, bagi mereka yang ingin mempersiapkan dana pendidikan lebih baik dan menguntungkan, Rita memperkenalkan Tabungan Dahsyat Bundling adalah salah satu varian dari loyalty program Tabungan Dahsyat MNC Bank.

“Dengan Tabungan Dahsyat Bundling, nasabah hanya perlu melakukan penempatan dana dengan nilai tertentu di MNC Bank dalam bentuk Tabungan dan deposito secara bersamaan selama 3 bulan, setelah itu nasabah berhak mendapatkan cashback,” ungkapnya.

“Sebagai contoh, nasabah mengikuti program Tabungan Dahsyat Bundling dengan penempatan deposito dan tabungan masing-masing senilai Rp100 juta dan Rp400 juta selama 3 bulan, nanti mereka bisa dapat cashback senilai Rp3,7 juta. Cashbacknya juga akan dikreditkan ke rekening tabungan nasabah paling lambat 14 hari kerja,” tambah Rita.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/622/3167581/rupiah-Tnoz_large.jpg
5 Cara Mengatur Keuangan Rumah Tangga dengan Gaji Rp3 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/622/3164373/keuangan-8xqB_large.jpg
55% Orang RI Belum Punya Rencana Keuangan Jangka Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/622/3155185/tips_keuangan-pIR8_large.png
Strategi Keuangan Cerdas bagi WNI yang Kerja di Luar Negeri, Gaji Tak Langsung Ludes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/622/3152825/tips_mengelola_uang-WvSQ_large.png
Siapa Mau Kaya Raya? Ini 4 Cara yang Tak Pernah Dipelajari di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/622/3148835/rupiah-6130_large.jpeg
Mau Hidup Bebas Finansial? Coba Tips Hemat Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/622/3149343/rupiah-9P71_large.jpeg
Dapat Ajakan Investasi Modal Rp1 Juta Untung Rp5 Juta dalam Seminggu? Jangan Langsung Percaya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement