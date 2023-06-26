Pentingnya Mempersiapkan Dana Pendidikan Lewat Tabungan Dahsyat Bundling dari MNC Bank

JAKARTA - Memasuki penghujung semester, saat ini sekolah di Indonesia sudah mengadakan liburan semester genap tahun ajaran 2022/2023. Bagi para orang tua, ini bisa menjadi momen senggang yang tepat untuk berdiskusi tentang masa depan pendidikan anak-anak ke depannya.

Mendidik anak memang menjadi tanggung jawab terbesar orang tua. Selain memberikan perhatian dan kasih sayang, mempersiapkan dana pendidikan yang cukup juga menjadi hal yang tak boleh diabaikan. Dalam era keuangan modern ini, menabung di bank menjadi salah satu metode yang sangat penting dan efektif untuk mengumpulkan dana pendidikan yang mencukupi.

Tentu kita perlu tahu mengapa menabung di bank menjadi pilihan yang cerdas dalam mempersiapkan masa depan pendidikan anak-anak kita.

Presiden Direktur MNC Bank, Rita Montagna menyampaikan beberapa hal terkait pentingnya mempersiapkan dana pendidikan anak.

“Menabung di bank tentunya dapat memberikan akses yang mudah dan fleksibilitas dalam mengelola dana pendidikan. Kita dapat dengan mudah menambahkan atau menarik dana sesuai kebutuhan tanpa mengalami kendala atau biaya tambahan yang signifikan. Selain itu, bank juga pastinya menawarkan berbagai produk dan layanan, seperti rekening tabungan khusus pendidikan atau rencana investasi pendidikan, yang dirancang khusus untuk membantu memenuhi tujuan keuangan pendidikan," katanya.

Dia juga menjelaskan jika menabung di bank memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi daripada menyimpan uang di tempat lain. “Kalau kita tempatkan di instrumen investasi keuangan lain seperti reksadana maupun saham, pasti ada risiko yang lebih besar dibanding di Bank. Nah, dana yang disimpan di bank umumnya dilindungi oleh skema penjaminan simpanan, yang memberikan perlindungan. Pikiran kita juga menjadi lebih tenang dan bisa fokus pada masa depan pendidikan anak-anak dan hal lain yang lebih penting.” katanya.

Untuk itu, bagi mereka yang ingin mempersiapkan dana pendidikan lebih baik dan menguntungkan, Rita memperkenalkan Tabungan Dahsyat Bundling adalah salah satu varian dari loyalty program Tabungan Dahsyat MNC Bank.

“Dengan Tabungan Dahsyat Bundling, nasabah hanya perlu melakukan penempatan dana dengan nilai tertentu di MNC Bank dalam bentuk Tabungan dan deposito secara bersamaan selama 3 bulan, setelah itu nasabah berhak mendapatkan cashback,” ungkapnya.

“Sebagai contoh, nasabah mengikuti program Tabungan Dahsyat Bundling dengan penempatan deposito dan tabungan masing-masing senilai Rp100 juta dan Rp400 juta selama 3 bulan, nanti mereka bisa dapat cashback senilai Rp3,7 juta. Cashbacknya juga akan dikreditkan ke rekening tabungan nasabah paling lambat 14 hari kerja,” tambah Rita.