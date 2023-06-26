Advertisement
SMART MONEY

Teknologi AI Bakal Merevolusi Proses Rekrutmen Tenaga Kerja

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |17:14 WIB
Teknologi AI Bakal Merevolusi Proses Rekrutmen Tenaga Kerja
Teknologi AI merevolusi rekrutmen karyawan (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA – Kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dinilai akan merevolusi pengelolaan SDM dengan memperlancar berbagai proses human resources (HR). Mulai dari rekrutmen tenaga kerja hingga perencanaan pertumbuhan karier karyawan.

Chief Customer Officer Mekari Arvy Egadipoera mengatakan, teknologi AI akan mendisrupsi dunia HR secara positif, baik bagi perusahaan dan karyawan.

“Di beberapa tahun ini, dunia kerja telah mengalami perubahan signifikan, mulai dari penggunaan teknologi saat bekerja hingga bentuk kerja hybrid work. Perubahan-perubahan tersebut menuntut HR untuk memanfaatkan sistem dan perangkat yang lebih canggih untuk mengatur talenta di dalam perusahaan serta memenuhi kebutuhan karyawan. Di sini, AI bisa menjadi alat yang digunakan perusahaan untuk berinovasi di bagian perencanaan dan pengelolaan SDM secara strategis,” katanya, Senin (26/6/2023).

Riset Gartner berjudul “Predicts 2023: HCM Technology Transformation” menunjukkan bahwa AI yang tertanam dalam solusi teknologi untuk HR akan mendukung otomatisasi, pengambilan keputusan, dan personalisasi.

Dia menambahkan bahwa teknologi AI akan memajukan cara perusahaan mengelola SDM, termasuk mencari, merekrut, dan mempertahankan karyawan, dalam lima cara.

1. Memahami karyawan

AI dapat mengolah data terkait performa dan pola kerja para karyawan untuk memberikan masukan, atau insights, mengenai kesejahteraan kerja para karyawan. AI bahkan bisa menganalisa data untuk mendeteksi tanda-tanda employee burnout, atau keletihan, serta potensi ketidakpuasan kerja lainnya. Berdasarkan analisis tersebut, perusahaan bisa segera mengambil langkah untuk mengatasi masalah sebelum meluas.

2. Mengotomatisasi pengerjaan laporan strategis

Setiap bulan, tim HR di dalam perusahaan harus menyiapkan laporan strategis untuk mengetahui status terkini akan SDM dan merencanakan kebutuhan akan karyawan ke depannya. Kemampuan AI untuk bukan saja mengolah data yang banyak, namun juga meramu data tersebut menjadi laporan yang mudah dibaca, akan meningkatkan efisiensi tim HR dalam hal pelaporan.

