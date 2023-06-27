Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Turun, Investor Waspadai Dampak Pemberontakan Tentara Rusia

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |07:22 WIB
Wall Street Turun, Investor Waspadai Dampak Pemberontakan Tentara Rusia
Wall Street Berakhir Melemah. (Foto: Okezone.com/Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Bursa saham AS, Wall Street berakhir menurun di perdagangan Senin waktu setempat. Hal ini karena investor berhati-hati pada aset berisiko sebelum melihat hasil pemberontakan akhir pekan Rusia yang dibatalkan.

Dow Jones Industrial Average (.DJI) turun 12,72 poin atau 0,04% menjadi 33.714,71; S&P 500 (.SPX) kehilangan 19,51 poin, atau 0,45%, pada 4.328,82; dan Nasdaq Composite (.IXIC) turun 156,74 poin, atau 1,16%, menjadi 13.335,78.

Pemberontakan tentara bayaran Rusia menimbulkan pertanyaan tentang masa depan Presiden Vladimir Putin. Namun Departemen Luar Negeri AS mengungkapkan bahwa Putin mengucapkan terima kasih kepada tentara bayaran dan komandan yang mundur untuk menghindari pertumpahan darah. Sehingga situasi di Rusia tetap dinamis.

"Rasanya belum semuanya jelas. Mengacu pada Rusia, tidak ada yang tahu seperti apa struktur kekuatan tertinggi di Rusia nantinya," ujar Kepala Investasi BMO, Carol Schleif, dilansir dari Reuters, Selasa (27/6/2023).

"Pedagang mengalami kesulitan hari ini untuk mencari tahu apakah mereka ingin menjadi ofensif atau defensif sehingga mereka memiliki kaki di kedua kubu. Mereka tidak tahu ke arah mana pasar akan berayun," sambungnnya.

Saham pertumbuhan termasuk di antara bobot terbesar pada indeks utama, dengan Meta Platforms Inc (META.O), Alphabet Inc (GOOGL.O) dan Tesla Inc (TSLA.O) semuanya turun tajam.

Menambah ketidakpastian adalah dimulainya minggu terakhir kuartal kedua pada Senin, beberapa minggu sebelum musim pelaporan keuangan. Hal ini mendorong aksi ambil untung dalam saham-saham pertumbuhan yang telah meningkat tajam sepanjang tahun ini, kata Schleif.

Investor juga memeriksa underdog untuk year-to-date seperti saham nilai dan kapitalisasi kecil, kata Chris Zaccarelli, kepala investasi di Independent Advisor Alliance, Charlotte, North Carolina.

"Tema yang tidak disukai untuk tahun 2023 berfungsi untuk hari ini. Mungkin dengan tidak adanya risiko nyata atau hari libur Anda pergi berburu barang murah," kata Zaccarelli.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/278/3086633/wall-street-dibayangi-sentimen-laporan-keuangan-nvidia-berikut-analisisnya-2zEoMA2viy.jpg
Wall Street Dibayangi Sentimen Laporan Keuangan Nvidia, Berikut Analisisnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/278/3069912/wall-street-terkapar-usai-iran-serang-israel-pakai-rudal-vEjiVXw8Eu.jpg
Wall Street Terkapar Usai Iran Serang Israel Pakai Rudal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/278/3066811/wall-street-ditutup-naik-jelang-serangkaian-sinyal-the-fed-B7n7EqW5HQ.jpg
Wall Street Ditutup Naik Jelang Serangkaian Sinyal The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/278/3065748/wall-street-ditutup-melonjak-di-tengah-ekspektasi-pemangkasan-suku-bunga-the-fed-0Rg0qES0BL.jpg
Wall Street Ditutup Melonjak di Tengah Ekspektasi Pemangkasan Suku Bunga The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/278/3065281/wall-street-melonjak-seiring-naiknya-sektor-teknologi-aCrdFdA6i7.jpg
Wall Street Melonjak Seiring Naiknya Sektor Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/278/3064773/the-fed-pangkas-suku-bunga-0-5-pasar-saham-as-melemah-QA3WiHSFh6.jpg
The Fed Pangkas Suku Bunga 0,5%, Pasar Saham AS Melemah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement