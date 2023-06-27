IHSG Berpotensi Balik Melemah Jelang Libur Panjang Idul Adha

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi balik melemah pada perdagangan hari ini. Pada perdagangan kemarin IHSG ditutup menguat 24.93 poin atau 0,38% menuju 6.664,66

Adapun pergerakan indeks saham hari ini diprediksi berada pada level 6.618–6.754.

Pengamat Pasar Modal William Hartanto mengatakan, pelemahan IHSG terhenti sementara pada pekan pendek ini.

"Namun walaupun berakhir dengan penguatan, kami masih melihat potensi pelemahan," tulis William, dalam analisisnya, Selasa (27/6/2023).

Menurut William, nilai transaksi yang menurun di saat IHSG menguat adalah indikasi bahwa daya beli pelaku pasar lemah.

"Faktor teknikal: Trend line terukur pada gambar chart di atas, IHSG masih berada dalam pergerakan menurun, belum ada indikasi reversal," kata dia.