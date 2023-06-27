Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

KB Bukopin Beri Asuransi Gratis ke Pelanggan PLN, Begini Cara Dapatnya

Hana Wahyuti , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |13:17 WIB
KB Bukopin Beri Asuransi Gratis ke Pelanggan PLN, Begini Cara Dapatnya
Bank Bukopin. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank KB Bukopin Tbk menjalin kerja sama strategis dengan PLN Insurance yang merupakan salah satu unit dalam grup usaha PT PLN (Persero), dalam program Asuransi Public Liability.

Melalui program ini, pelanggan PLN yang membeli token listrik atau membayar tagihan listrik melalui Bank KB Bukopin akan mendapatan proteksi asuransi secara otomatis tanpa dikenakan biaya administrasi tambahan.

 BACA JUGA:

KB Bukopin akan bertindak selaku penjamin bagi pelanggan PLN yang melakukan pembayaran listrik melalui channel KB Bukopin yang telah disediakan.

Adapun ruang lingkup yang dapat difasilitasi jaminannya meliputi proteksi asuransi kerugian harta benda (kebakaran akibat bahaya listrik) dan Bodily Injury akibat bahaya listrik (kematian dan biaya pengobatan).

 BACA JUGA:

Kerjasama ini menunjukan akan kepedulian KB Bukopin dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat Indonesia, sehingga menciptakan kehidupan yang aman dan nyaman bagi pelanggan.

Direktur Utama Bank KB Bukopin, Woo Yeul Lee menyampaikan terima kasih atas kepercayaan PLN dan PLN Insurance selama ini kepada KB Bukopin.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/278/3175829/ihsg_sesi_i-9lkd_large.jpg
IHSG Sesi I Koreksi ke Level 8.229
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/278/3175780/ihsg-VjgR_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.259 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/278/3175358/ihsg_ditutup_melemah-QlRp_large.jpeg
IHSG Ditutup Melemah ke 8.166 Usai Pelantikan Pejabat Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/278/3175291/ihsg_sesi_i-6VPr_large.jpg
IHSG Sesi I Melemah ke 8.127
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/278/3175017/ihsg_sesi_i-3GLf_large.jpg
IHSG Sesi I Menguat ke Level 8.182
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/278/3174963/ihsg_dibuka_menguat-DhRT_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Cetak Rekor, Sentuh 8.182
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement