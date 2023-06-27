Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Spin Off IndiHome ke Telkomsel Resmi Rampung

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |18:44 WIB
<i>Spin Off</i> IndiHome ke Telkomsel Resmi Rampung
Ilustrasi saham. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) resmi menandatangani akta pemisahan unit usaha atau spin off IndiHome ke dalam PT Telekomunikasi Selular atau PT Telkomsel.

Aksi korporasi ini sebelumnya telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) TLKM tahun buku 2022.

 BACA JUGA:

"Pada tanggal 27 Juni 2023, perseroan telah menandatangani Akta Pemisahan Segmen Usaha IndiHome oleh PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) ke dalam PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel)," kata VP Investor Relations TLKM Edwin Sebayang, di Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (27/6/2023).

Edwin menambahkan bahwa setelah selesainya proses pemisahan ini, maka kepemilikan TLKM di Telkomsel akan bertambah menjadi 69,9%, sedangkan porsi Singapore Telecommunication Limited (Singtel) terdilusi menjadi 30,1%.

 BACA JUGA:

Sebelumnya Singtel sepakat menggunakan haknya untuk turut melakukan penyertaan modal sebesar 0,5% saham Telkomsel senilai USD250 juta atau setara Rp2,7 triliun dalam bentuk tunai.

 

Halaman:
1 2
