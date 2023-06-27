Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Simpan Laba, Emiten Tambang (MDKA) Absen Bagi Dividen

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |18:45 WIB
Simpan Laba, Emiten Tambang (MDKA) Absen Bagi Dividen
MDKA absen bagi dividen (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Emiten tambang PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) absen membagikan dividen untuk tahun buku 2022. MDKA memutuskan untuk tidak membagikan dividen dan menggunakan laba pada tahun buku 2022 sebagai saldo laba ditahan.

Dikutip dari Bulletin IDX 2nd Session Closing Market, Selasa (27/6/2023), berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Rabu (21/6/2023), rinciannya, sebesar USD100.000 atau Rp1,55 miliar (asumsi kurs Rp15.592 per dolar AS) ditetapkan untuk disisihkan sebagai cadangan. Sedangkan sisa dari laba bersih Perseroan tersebut akan ditetapkan sebagai saldo laba ditahan Perseroan untuk tahun buku 2022.

Adapun, keputusan tersebut disetujui oleh 99,71% pemegang saham yang hadir dalam rapat, dan memberikan wewenang kepada direksi untuk mengatur pembayaran dalam keputusan tersebut.

Sepanjang 2022, MDKA membukukan pendapatan usaha sebesar USD869,87 juta atau Rp13,56 triliun atau naik 128,34% dari tahun sebelumnya senilai USD380,95 juta.

Halaman:
1 2
