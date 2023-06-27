Ciputra Development (CTRA) Tebar Dividen Rp278,03 Miliar

JAKARTA - PT Ciputra Development Tbk (CTRA) membagikan dividen tunai sebesar Rp278,03 miliar dari laba bersih tahun buku 2022. Pembagian dividen ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Jakarta Selatan, Selasa (27/6/2023).

Dividen akan disalurkan kepada 18,53 miliar saham yang beredar. Maka dividend per share (DPS) CTRA mencapai Rp15 per saham

Secara historis ini merupakan DPS tertinggi sejak hampir 1 dekade, yakni tahun buku 2013 yang telah dibayarkan pada 22 Juli 2014 sebesar Rp19 per saham.

Diketahui CTRA membukukan laba bersih tahun buku 2022 senilai Rp1,86 triliun. Dengan demikian, maka rasio pembagian dividen (DPR) perseroan mencapai 14,92% dari total laba bersih.