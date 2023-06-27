Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Turun! Segini Harga BBM Pertamina per 27 Juni 2023

Atikah Umiyani , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |08:11 WIB
Turun! Segini Harga BBM Pertamina per 27 Juni 2023
Harga BBM Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
JAKARTA - Menjelang libur panjang Idul Adha 2023, masyarakat yang mau liburan dapat menyiapkan kendaraan dengan baik. Salah satu pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) supaya tidak ada kendala saat berkendara.

Adapun harga BBM di SPBU PT Pertamina (Persero) masih belum ada perubahan. Di mana perseroan sebelumnya menurunkan harga BBM di awal bulan ini.

Dilansir dari situs resmi perusahaan, Selasa (27/6/2023), Pertamina menurunkan harga ke empat jenis BBM nya yakni RON 92, Pertamax Turbo, Dexlite hingga Pertamina Dex.

Misalnya harga Pertamax, yang mengalami penurunan dari harga semula Rp13.300 per liter menjadi Rp12.400 per liter mulai 1 juni 2023 di Jakarta. Kemudian Pertamax Turbo, yang kini dijual harga Rp13.600 per liter dari harga sebelumnya Rp15.000 per liter.

Selanjutnya harga Dexlite yang turun Rp1.050 per liter dari harga sebelumnya Rp13.700 per liter menjadi Rp12.650 per liter. Lalu harga Pertamina Dex (Pertadex) yang kini dijual Rp 13.250 per liter dari harga sebelumnya Rp 14.600 per liter.

Sementara itu untuk harga BBM bersubsidi (Pertalite dan Solar) tidak ada perubahan. Harga Pertalite tetap Rp 10.000 per liter dan harga solar tetap Rp 6.800 per liter.

"PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum," bunyi pengumuman resmi di website perusahaan.

Berikut rincian harga terbaru BBM di SPBU Pertamina dari Aceh sampai Papua per hari ini, Selasa (27/6/2023):

Aceh

Pertamax Rp 12.500

Pertamax Turbo Rp 13.600

Dexlite Rp 12.650

Pertamina Dex Rp 13.250

Sumatera Utara

Pertamax Rp 12.800

Pertamax Turbo Rp 13.900

Dexlite Rp 12.900

Pertamina Dex Rp 13.500

Sumatera Barat

Pertamax Rp 12.800

Pertamax Turbo Rp 13.900

Dexlite Rp 12.900

Pertamina Dex Rp 13.500

Riau

Pertamax Rp 13.100

Pertamax Turbo Rp 14.200

Dexlite Rp 13.150

Pertamina Dex Rp 13.750

Kepulauan Riau

Pertamax Rp 13.100

Pertamax Turbo Rp 14.200

Dexlite Rp 13.150

Pertamina Dex Rp 13.750

Free Trade Zone (FTZ) Batam

Pertamax Rp 11.900

Pertamax Turbo Rp 12.900

Dexlite Rp 12.000

Pertamina Dex Rp 12.600

Jambi

Pertamax Rp 12.800

Pertamax Turbo Rp 13.900

Dexlite Rp 12.900

Pertamina Dex Rp 13.500

Bengkulu

Pertamax Rp 13.100

Pertamax Turbo Rp 14.200

Dexlite Rp 13.150

Pertamina Dex Rp 13.750

Sumatera Selatan

Pertamax Rp 12.800

Pertamax Turbo Rp 13.900

Dexlite Rp 12.900

Pertamina Dex Rp 13.500

Bangka Belitung

Pertamax Rp 12.800

Pertamax Turbo Rp 13.900

Dexlite Rp 12.900

Pertamina Dex Rp 13.250

Lampung

Pertamax Rp 12.800

Pertamax Turbo Rp 13.900

Dexlite Rp 12.900

Pertamina Dex Rp 13.500

Banten

Pertamax Rp 12.500

Pertamax Turbo Rp 13.600

Dexlite Rp 12.650

Pertamina Dex Rp 13.250

Jawa Barat

Pertamax Rp 12.500

Pertamax Turbo Rp 13.600

Dexlite Rp 12.650

Pertamina Dex Rp 13.250

Kab Kep. Seribu

Pertamax Rp 12.500

Pertamax Turbo Rp 13.600

Dexlite Rp 12.650

Pertamina Dex Rp 13.250

Jakarta

Pertamax Rp 12.400

Pertamax Turbo Rp 13.600

Dexlite Rp 12.650

Pertamina Dex Rp 13.250

Jawa Tengah

Pertamax Rp 12.500

Pertamax Turbo Rp 13.600

Dexlite Rp 12.650

Pertamina Dex Rp 13.250

Yogyakarta

Pertamax Rp 12.500

Pertamax Turbo Rp 13.600

Dexlite Rp 12.650

Pertamina Dex Rp 13.250

Jawa Timur

Pertamax Rp 12.500

Pertamax Turbo Rp 13.600

Dexlite Rp 12.650

Pertamina Dex Rp 13.250

Bali

Pertamax Rp 12.500

Pertamax Turbo Rp 13.600

Dexlite Rp 12.650

Pertamina Dex Rp 13.250

Nusa Tenggara Barat

Pertamax Rp 12.500

Pertamax Turbo Rp 13.600

Dexlite Rp 12.650

Pertamina Dex Rp 13.250

Nusa Tenggara Timur

Pertamax Rp 12.500

Pertamax Turbo Rp 13.600

Dexlite Rp 12.650

Pertamina Dex Rp 13.250

Solar Non Subsidi Rp12.550

