HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Naik 0,22% Jelang Data Inflasi AS

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |08:16 WIB
Harga Emas Naik 0,22% Jelang Data Inflasi AS
Harga Emas Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Harga emas meningkat pada akhir perdagangan Senin. Hal ini pun memperpanjang kenaikan untuk sesi kedua berturut-turut karena dolar AS melemah jelang data inflasi yang akan menentukan kebijakan bank-bank sentral utama dunia.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi Comex New York Exchange naik USD4,20 atau 0,22% menjadi USD1.933,80 per ounce, setelah menyentuh level tertinggi di USD1.943,40 dan terendah di USD1.931,10.

Indeks dolar turun 0,049% pada 102,680, dengan permintaan safe-haven membantu mempertahankannya di dekat angka yang tidak berubah karena kekhawatiran tentang perlambatan ekonomi global bertahan di tengah tindakan pengetatan agresif oleh beberapa bank sentral utama dunia.

"Investor mengadopsi sikap yang lebih hati-hati karena bank-bank sentral utama terus memerangi inflasi dengan kenaikan suku bunga pada saat sebagian besar diyakini sudah berhenti dan bersiap untuk bergerak ke arah yang berlawanan," tulis Analis FXStreet, Valeria Bednarik, dikutip dari Antara, Selasa (27/6/2023).

Investor akan mendapatkan pembaruan baru tentang kemungkinan jalur suku bunga di masa depan pada Jumat (30/6/2023) dengan rilis data Mei tentang indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi, pengukur inflasi pilihan Federal Reserve.

Halaman:
1 2
