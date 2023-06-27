Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menhub Minta Diskon Tarif Angkutan Transportasi Diperbanyak Jelang Libur 5 Hari

Heri Purnomo , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |08:55 WIB
Menhub Minta Diskon Tarif Angkutan Transportasi Diperbanyak Jelang Libur 5 Hari
Menhub Minta Dikson Tarif Angkutan Umum Terus Diberikan. (Foto: Okezone.com/Kemenhub)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta semua operator transportasi dan pihak terkait untuk memperbanyak program promo atau diskon tarif angkutan pada hari-hari besar nasional maupun keagamaan.

Menurutnya, program promo tarif akan semakin meningkatkan minat masyarakat untuk beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan massal.

Adapun beberapa dari program promo tarif angkutan massal yang diselenggarakan seperti kolaborasi antara Kemenhub melalui Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumsel Ditjen Perkeretaapian, Polrestabes Palembang, dan PT KAI yang menyelenggarakan program naik LRT Sumsel secara gratis yang berlaku satu hari pada 1 Juli 2023 dalam rangka memperingati HUT Bhayangkara ke-77.

Syarat untuk bisa mengikuti program ini cukup mudah yaitu masyarakat tinggal menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku. Selain itu bagi anggota POLRI/ TNI juga bisa mengikuti program ini dengan menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA).

“Saya mendorong operator transportasi dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk memperbanyak program seperti ini, sehingga masyarakat terbiasa dan merasakan nikmatnya naik transportasi umum. Setelah mengetahui enaknya naik transportasi umum seperti LRT, maka perlahan dari yang tadinya naik kendaraan pribadi diharapkan akan beralih ke transportasi umum,” ujar Menhub dalam keterangan tertulis, Selasa (27/6).

1 2
