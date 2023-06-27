Perputaran Uang Kompetisi Liga 1 Musim 2023/2024 Diprediksi Rp9 Triliun

JAKARTA - Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sunarso mengungkapkan perputaran uang dalam kompetisi BRI Liga 1 2023-2024. Dirinya memprediksi kompetisi utama sepak bola Indonesia ini memutar uang hingga Rp9 triliun.

Selain itu, digelarnya kompetisi sepak bola ini berpeluang menciptakan banyak lapangan kerja.

"Dari perputaran uang tersebut, dapat tercipta nilai tambah ekonomi (PDB) sebesar Rp4,8 triliun, tambahan pendapatan rumah tangga pekerja sebesar Rp1,8 triliun," ujar Sunarso kepada awak media dalam konferensi pers perilisan BRI Liga 1 2023-2024 di Taman BRI, Senin (26/6/2023).

Lebih lanjut, Sunarso mengatakan perputaran uang tersebut juga berpotensi menciptakan pendapatan pajak tidak langsung bagi negara. Selain itu, peluang lapangan kerja tercipta lebar.

"Potensi pendapatan pajak tidak langsung bagi pemerintah sebesar Rp721 miliar, serta penciptaan kesempatan kerja sekitar 44 ribu,” tutupnya.

Sebagaimana diketahui, kompetisi BRI Liga 1 2023-2024 akan dimulai pada 1 Juli 2023. Kompetisi sepakbola kasta teratas di Indonesia itu akan menggunakan format berbeda.