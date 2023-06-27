Luhut Pede 3 Tahun Lagi Indonesia Mampu Olah 30 Ton Sampah per Hari

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa Indonesia hingga hari ini sudah mampu mengurangi sampah ke laut sebanyak 27%.
Hal tersebut diungkapkan Luhut saat memeberikan sambutan dalam pertemuan forum Archipelagic and Island States (AIS).
Luhut menyebut ini menjadi langkah luar biasa yang membuat Indonesia lebih bersih dari sampah-sampah plastik yang masuk ke laut.
Adapun Luhut mengatakan bahwa isu permasalahan sampah plastik di laut menjadi fokus utama kerja sama AIS Forum.
Dia menambahkan bahwa dalam tiga tahun yang akan datang, Indonesia akan mengolah sampah hampir 30 ribu ton per hari di seluruh Indonesia.