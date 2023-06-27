Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Luhut Pede 3 Tahun Lagi Indonesia Mampu Olah 30 Ton Sampah per Hari

Heri Purnomo , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |18:15 WIB
Luhut Pede 3 Tahun Lagi Indonesia Mampu Olah 30 Ton Sampah per Hari
Menko Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto: MPI)
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa Indonesia hingga hari ini sudah mampu mengurangi sampah ke laut sebanyak 27%.

Hal tersebut diungkapkan Luhut saat memeberikan sambutan dalam pertemuan forum Archipelagic and Island States (AIS).

 BACA JUGA:

Luhut menyebut ini menjadi langkah luar biasa yang membuat Indonesia lebih bersih dari sampah-sampah plastik yang masuk ke laut.

Adapun Luhut mengatakan bahwa isu permasalahan sampah plastik di laut menjadi fokus utama kerja sama AIS Forum.

 BACA JUGA:

Dia menambahkan bahwa dalam tiga tahun yang akan datang, Indonesia akan mengolah sampah hampir 30 ribu ton per hari di seluruh Indonesia.

 

