HOME FINANCE HOT ISSUE

Perputaran Uang Liga 1 BRI Rp 9 Triliun, Sunarso Yakin Pendapatan UMKM Ikut Cetak Gol

Rani Hardjanti , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |18:26 WIB
Perputaran Uang Liga 1 BRI Rp 9 Triliun, Sunarso Yakin Pendapatan UMKM Ikut Cetak Gol
Dirut BRI Sunarso. (Foto: BRI)
A
A
A

JAKARTA - Ajang Liga 1 BRI terbukti tidak hanya meningkatkan industri sepakbola semata. Namun, juga ikut mendongkrak pendapatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui akitivias digital di setiap transaksinya.

Faktanya, Hasil survei dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) tahun 2020, perputaran ekonomi dari kompetisi Liga 1 dapat menciptakan perputaran uang antara Rp2,7 triliun hingga Rp3 triliun dalam satu tahun.

 BACA JUGA:

Pada kesempatan penyelenggaraan BRI Liga 1 tahun ini angkanya disebut akan terus tumbuh signifikan.

 bri

Direktur Utama Bank BRI Sunarso menjelaskan hasil riset BRI Research Institute pada Juni 2023 memproyeksikan berpotensi menciptakan perputaran uang (output ekonomi) yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia, yakni mencapai sekitar Rp9 Triliun.

 BACA JUGA:

Perputaran uang tersebut, lanjutnya dapat tercipta nilai tambah ekonomi (PDB) sebesar Rp4,8 triliun. Kemudian, tambahan pendapatan rumah tangga pekerja sebesar Rp1,8 triliun, potensi pendapatan pajak tidak langsung bagi pemerintah sebesar Rp721 miliar. Serta penciptaan kesempatan kerja sekitar 44 ribu orang.

"Kompetisi BRI Liga 1 musim 2023-2024 akan memberikan dampak positif secara ekonomi bagi stakeholder utamanya untuk menghidupkan mata rantai ekonomi kerakyatan dan meningkatkan pendapatan pelaku UMKM," imbuh Sunarso.

Halaman:
1 2
