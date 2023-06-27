Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Transaksi BRImo Naik 76,3% Tembus Rp1.547 Triliun, Ada BRI Liga 1 Diharapkan Makin Merakyat

Rani Hardjanti , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |18:32 WIB
Transaksi BRImo Naik 76,3% Tembus Rp1.547 Triliun, Ada BRI Liga 1 Diharapkan Makin Merakyat
BRI soal Liga 1. (Foto: BRI)
A
A
A

JAKARTA - Partisipasi Bank BRI sebagai sponsor utama Liga 1 telah berdampak positif terhadap peningkatan awareness masyarakat terhadap brand BRI. Tidak hanya itu, peningkatan awareness juga mendongkrak BRImo, sebagai brand produk BRI.

Berdasarkan riset Nielsen, tahun 2022 indeks brand awareness BRI meningkat dari 83 pada tahun 2021 menjadi 85 di tahun 2022. Angka ini merupakan angka tertinggi pada 5 tahun terakhir.

 BACA JUGA:

"Demikian halnya indeks awareness brand BRImo yang meningkat dari 59 menjadi 61 di tahun 2022,” imbuh Sunarso.

 liga BRI

Selaras dengan peningkatan brand awareness tersebut, BRImo yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2019 ini juga mencatatkan kinerja impresif.

 BACA JUGA:

Sebagai gambaran pada 2 tahun terakhir jumlah pengguna BRImo telah meningkat lebih dari 2 kali lipat. Pada kuartal I tahun 2021, atau sebelum BRI menjadi sponsor liga, jumlah pengguna BRImo tercatat sebesar 11,1 juta user. Namun kini per Mei tahun 2023 pengguna BRImo sudah menembus angka 27,2 juta user.

 

Halaman:
1 2
