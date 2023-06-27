BRI Bekali Proteksi Keamanan bagi Para Agen BRILink

JAKARTA - Agen BRILink menjadi salah satu solusi transaksi keuangan digital di tatanan grassroot. Walhasil perputaran uang di kalangan Agen BRILink kian deras.

Derasnya layanan transaksi digital yang terjadi di Agen BRILink ini terkadang mengundang tangan-tangan tidak bertanggung jawab. Lalu bagaimana BRI mengenai pengamanannya?

Menurut Department Head Brilink BRI RO 01 Ika Damayanti sebagai upaya untuk mendukung keamanan dan kenyamanan dalam melakukan kegiatan operasional sehari-hari, Agen BRILink senantiasa didampingi oleh Petugas Agen BRILink (PAB) dalam hal sosialisasi fitur dan layanan, tips aman bertransaksi di Agen BRILink dan juga APU PPT.

"Pembinaan tersebut dilakukan berkala baik secara online maupun offline," tegas Ika kepada Okezone, di Jakarta, Selasa (27/6/2023).

Pada Mei 2023 jumlah Agen BRILink Selindo telah mencapai 660.676 agen yang tersebar pada 59.358 Desa di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk Regional Office Jakarta 1 memiliki sebanyak 10.155 Agen BRILink.

Untuk mengantisipasi hal tidak diinginkan, lanjutnya, BRI telah mengintegrasikan layanannya untuk memproteksi para Agen Brilink.