Suplai 1,5 Juta Tabung LPG 3 Kg, Pertamina Amankan Stok Idul Adha

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) mensuplai 1,5 juta tabung LPG 3 kilogram (Kg). Jumlah tersebut disuplai secara bertahap sejak 26-29 Juni 2023.

Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga, Jatimbalinus, Ahad Rahedi mengatakan, distribusi LPG bersubsidi itu difokuskan di wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Rinciannya Jawa Timur sebesar 1.210.200 tabung, Bali 183.680 tabung, dan NTB 153.600 tabung.

"Untuk mendukung kelancaran perayaan Idul Adha 1444 H, Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus menambah lebih dari 1,5 Juta Tabung LPG 3 Kg," ujar Ahad Rahedi, Selasa (27/6/2023).

Adapun 1,5 juta tabung LPG bersubsidi ini di luar dari suplai pasokan harian sebanyak 5.792 metrik ton atau lebih dari 1,9 juta.

Pertamina pun mengajak seluruh masyarakat ikut mengawasi konsumsi LPG subsidi yang hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak. “Karena ini subsidi, kami harapkan keterlibatan aktif berbagai pihak untuk mengawasi distribusi (terutama) di luar pangkalan resmi Pertamina atau pengecer,” katanya.