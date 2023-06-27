Menko Airlangga Yakin Ekonomi Indonesia Tetap Tumbuh 5,3% di Masa Endemi

JAKARTA – Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yakin pertumbuhan ekonomi tetap 5,3% di masa endemi.

“Pertumbuhan ekonomi tetap kita dorong sampai akhir tahun sebesar 5,3%,” kata Airlangga dilansir dari Antara, Selasa (27/6/2023).

Airlangga optimis target tersebut dapat tercapai seiring dengan pergerakan masyarakat akan kembali pulih usai pencabutan status pandemi.

Pengumuman pencabutan status pandemi oleh Presiden Joko Widodo membuat Indonesia memasuki masa endemi. Hal itu diharapkan dapat membuat masyarakat lebih optimis dan bergerak normal. Sebab, pada masa pandemi, masyarakat memiliki kekhawatiran risiko terpapar virus COVID-19.

Dengan pergerakan masyarakat yang semakin normal, aktivitas perekonomian juga akan bergerak membaik.

Airlangga menambahkan, dampak pencabutan status pandemi terhadap perekonomian baru akan terasa hingga akhir tahun. Terlebih, ada dorongan dari fase liburan yang makin mendongkrak aktivitas perekonomian masyarakat.

“Kegiatan-kegiatan masyarakat nanti kan ada semi libur yang agak panjang, itu diharapkan ekonomi bergerak,” ujar dia.