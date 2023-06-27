Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Sempat Bangkrut, Kini Ari Abdul Muksit Sukses Usaha Seblak Sampai Buka 7 Cabang

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |15:01 WIB
Sempat Bangkrut, Kini Ari Abdul Muksit Sukses Usaha Seblak Sampai Buka 7 Cabang
Sempat Bangkrut, Kini Ari Abdul Muksit Sukses Usaha Seblak (Foto: Andri Bagus/MPI)
A
A
A

BEKASI - Dalam membangun Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) harus siap menerima dua hal, yakni bangkrut dan sukses. Kedua hal itu sudah dirasakan pria asal Tasikmalaya Ari Abdul.

Oleh dikarenakan, dia pernah mengalami kebangkrutan saat usaha bakso karena pandemi covid-19. Namun, kondisi itu tidak menggetarkan mentalnya untuk kembali membangun usaha.

Pada 2019, dia memulai membangun kembali usaha, tetapi kali ini memilih seblak. Oleh dikarenakan, usaha itu makin popular dan disukai masyarakat berbagai kalangan.

"Saat itu seblak memang sedang naik daun. Saya belajar untuk menemukan racikan yang pas dan lalu memutuskan memulai usaha seblak," ucap Ari Abdul belum lama ini.

Bermodalkan tabungan Rp 8 juta, Ari Abdul berdagang seblak kaki lima di Mustika Jaya, Bekasi Jawa Barat. Usahanya itu dia berikan nama Seblak Tasik 3 Putra.

Awal usahanya, dia pun sangat senang mendapatkan sambutan hangat dari para pembeli. Sebab, mereka terang-terangan menyatakan cocok dengan bumbu seblak usahanya.

Hal itu membuatnya semakin bersemangat menjalani usaha itu. Keuntungan yang diperolehnya disisihkan untuk membuka cabang karena melihat potensi usaha seblak.

Usaha Seblak

Selama 1 tahun berjalan, Ari Abdul bisa menabung Rp10 juta. Namun, uang itu tidak cukup untuk modal menambah cabang.

Dia pun memanfaatkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI karena memang diperuntukan untuk pelaku UMKM. Dia memutuskan mengambil permodalan itu karena bunganya terjangkau, yakni enam persen.

"Pinjam KUR untuk buka cabang pertama. Alhamdulillah, saat ini sudah punya 7 cabang tersebar di Bekasi," katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/455/3175422/inspirasi_usaha-yw6E_large.jpg
Pelaku Bisnis Online Ungkap Rahasia Raih Omzet Miliaran Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/455/3168957/umkm-H37p_large.jpg
UMKM Healthcare Ini Berkembang Semakin Pesat Berkat Program Pemberdayaan BRI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/455/3163308/bri-WU8S_large.jpg
Pengusaha Muda Binaan BRI Ini Sukses Bawa Gulalibooks Go Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/320/3158704/nikita_willy-sbkA_large.jpg
Bisnis dan Kekayaan Nikita Willy yang Belanja Thrifting di Pasar Senen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/455/3155237/riza_chalid-5wfJ_large.jpg
Daftar Perusahaan Riza Chalid, Saudagar Minyak Tersangka Korupsi Pertamina Rp285 Triliun yang Kabur ke Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/455/3155233/baba_rafi-4W6s_large.jpg
Ini Sosok Pemilik Kebab Baba Rafi yang Kini Terlibat Pinjol Rp2 Miliar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement