Mau Buka Bisnis Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik? Begini Caranya

JAKARTA - Cara buka bisnis Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik (SPKLU) menarik untuk diketahui bagi Anda yang sedang mencari inspirasi bisnis. Pasalnya kini kendaraan listrik mulai populer di Indonesia.

Selain minim perawatan, kendaraan listrik juga menjadi salah satu solusi untuk menghadapi polemik polusi udara. Pemerintah juga telah memberikan subsidi bagi mereka yang ingin beralih ke kendaraan listrik.

Sekedar informasi, SPKLU merupakan sebuah layanan kerja sama bisnis penyediaan infrastruktur pengisian ulang kendaraan listrik, di mana PLN bertindak selaku Pemilik Bisnis SPKLU, dan Partner/UMKM selaku Mitra Bisnis.

Lantas, bagaimana cara buka bisnis SPKLU ini? Berikut Okezone rangkum melalui Instagram Resmi @kemenkopukm, Selasa (27/6/2023).

Para pelaku UMKM Warung Ayam Goreng Lombok Gringging di Surabaya telah merasakan manfaat dari peluang bisnis ini. Steven pemilik warung ayam ini memasang SPKLU di bengkelnya sejak April 2023.

Setelah memasang SPKLU di warungnya, jumlah transaksi pengisian kendaraan listrik terus bertambah. Apalagi warung ini terletak di jalan utama antara Kota Solo dan Kota Banyuwangi sehingga strategis.