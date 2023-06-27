10 Negara yang Punya Biaya Hidup Murah

JAKARTA- Inilah 10 negara yang punya biaya hidup murah seringkali menjadi incaran bagi para imigran. Hal ini bisa memudahkan yang ingin pindah ke suatu negara dengan beban hidup yang ringan.

Adapun, biaya hidup yang dimaksud merupakan kebutuhan pokok, seperti tempat tinggal dan makanan.

Dilansir dari laman Forbes dan beberapa sumber lain,berikut 10 negara yang punya biaya hidup murah:

1. Portugal

Portugal dinobatkan sebagai negara teratas untuk ditinggali karena biaya hidupnya yang murah. Anda bisa mempertimbangkan kota Lagos, Vilamoura, dan Tavira untuk ditinggali. Biaya hidup di kota-kota kecil tersebut sekitar USD 2.800 per bulan, harga tersebut sudah termasuk sewa rumah dan lain-lain.

2. Meksiko

Selanjutnya ada negraa Meksiko yang terkenal dengan keindahan pantai, seni dan budaya, hingga kota-kota Kolonial khas masa lalunya. Sejumlah kota di Meksiko seperti kawasan Danau Chapala, Playa del Carmen, dan Queretaro memiliki biaya hidup yang rendah.

Setidaknya Anda harus mengeluarkan kocek sebesar USD 2.000-2.800 per bulan untuk makan mewah, jalan-jalan, dan lain-lain.