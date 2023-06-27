Sambut Idul Adha, MNC Sekuritas Gandeng Mitra Bisnis untuk Donasi Kurban Melalui MNC Peduli

JAKARTA - MNC Sekuritas bersinergi dengan MNC Peduli dalam menggelar Corporate Social Responsibility (CSR) penyaluran hewan kurban dalam rangka hari raya Idul Adha 1444 H yang jatuh pada 29 Juni 2023.

Mitra bisnis MNC Sekuritas yaitu PT Bank Sinarmas Tbk turut berpartisipasi dalam mendonasikan hewan kurban melalui MNC Peduli.

Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Corporate Secretary PT Bank Sinarmas Tbk Carlos kepada Ketua MNC Peduli Syafril Nasution, didampingi oleh Bendahara Umum MNC Peduli Stien dan Direktur Capital Market MNC Sekuritas Afen pada Selasa (27/6/2023) di iNews Tower, Jakarta.

“Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian kami untuk berbagi kepada sesama. Semoga donasi hewan kurban ini bisa bermanfaat bagi yang membutuhkan, serta menginspirasi masyarakat untuk membukakan pintu-pintu rezeki bagi sesama, dimulai dari hal-hal kecil dan dimulai dari diri sendiri,” jelas Afen.

MNC Sekuritas merupakan salah satu unit usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan dibawah naungan MNC Group.

(Dani Jumadil Akhir)