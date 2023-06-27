Asuransi Tidak Sama dengan Tabungan, Ini Perbedaannya

JAKARTA - Saat ini, masih banyak orang yang keliru dan menganggap kalau asuransi itu sama dengan tabungan. Padahal sebenarnya asuransi berbeda dengan tabungan dan bukanlah suatu investasi jangka panjang.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia melalui akun Instagram resminya, Selasa (27/6/2023) membagikan pemahaman mengenai perbedaan peran asuransi dengan tabungan.

Asuransi merupakan produk keuangan yang menawarkan proteksi atau perlindungan kepada nasabah jika terjadi suatu risiko dengan memberikan penggantian kerugian finansial, seperti sakit, meninggal dunia, kecelakaan, cacat, kebakaran, kehilangan, serta kerugian-kerugian lainnya.

Sementara tabungan adalah persiapan dana dalam periode jangka panjang untuk kebutuhan ataupun tujuan keuangan tertentu.

Adapun menabung dengan menyimpan uang di rekening bank akan menghindarkan dari risiko pencurian atau uang rusak akibat dimakan rayap.