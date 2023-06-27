Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Yuk Kurban Lewat MotionPay dan Dapatkan Bonus Voucher Belanja!

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |14:46 WIB
Yuk Kurban Lewat MotionPay dan Dapatkan Bonus <i>Voucher</i> Belanja!
MotionPay. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Idul Adha merupakan salah satu perayaan umat Muslim yang dikenal sebagai hari raya kurban.

Pada hari raya ini, umat Muslim menunaikan ibadah kurban dengan menyembelih hewan, seperti sapi, kambing, atau domba.

Oleh karena itu, ibadah kurban biasanya membutuhkan waktu dan persiapan yang matang untuk membeli hewan kurban.

Namun, kini Anda tidak perlu kesulitan untuk mencari hewan kurban karena Anda dapat menunaikan ibadah kurban melalui MotionPay.

 BACA JUGA:

Managing Director Motion Technology Jessica Tanoesoedibjo menyampaikan kalau MotionPay bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menghadirkan program kurban online.

"Anda dapat melakukan ibadah kurban tanpa perlu mencari dan membeli kambing secara langsung, sehingga semakin praktis. Di samping itu, Anda juga bisa mendapatkan bonus voucher belanja dari MotionPay," katanya dari keterangan resmi, Selasa (27/6/2023).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/278/3170079/mnc_digital-8t5J_large.jpg
MNC Digital (MSIN) Kantongi Persetujuan Private Placement Maksimal 10 Persen Saham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/320/3169456/mnc_guna-vr5Q_large.png
Unit Usaha Syariah MNC Leasing Mendapatkan Pendanaan dari Bank BPD Kalsel, Mudahkan Masyarakat yang Ingin Haji dan Umroh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/320/3167786/mnc_forum-nH0j_large.jpg
MNC Tourism (KPIG) Siap Bawa Pariwisata Indonesia ke Panggung Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/320/3167779/mnc_forum-7yH5_large.jpg
MNC Forum ke-80 Digelar, Bahas Pengembangan Bisnis Pariwisata hingga Pemanfaatan Teknologi Digital 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/622/3167087/motionpay-AVgx_large.jpg
MotionPay & KirimUang.com Resmi Diluncurkan di Bazaar Nusantara 2025, Mudahkan Pengiriman Uang dan Transaksi QRIS Cross Border
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/278/3165199/bcap-rJnA_large.jpg
BCAP Masuk FTSE Global Equity Index
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement