Yuk Kurban Lewat MotionPay dan Dapatkan Bonus Voucher Belanja!

JAKARTA – Idul Adha merupakan salah satu perayaan umat Muslim yang dikenal sebagai hari raya kurban.

Pada hari raya ini, umat Muslim menunaikan ibadah kurban dengan menyembelih hewan, seperti sapi, kambing, atau domba.

Oleh karena itu, ibadah kurban biasanya membutuhkan waktu dan persiapan yang matang untuk membeli hewan kurban.

Namun, kini Anda tidak perlu kesulitan untuk mencari hewan kurban karena Anda dapat menunaikan ibadah kurban melalui MotionPay.

Managing Director Motion Technology Jessica Tanoesoedibjo menyampaikan kalau MotionPay bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menghadirkan program kurban online.

"Anda dapat melakukan ibadah kurban tanpa perlu mencari dan membeli kambing secara langsung, sehingga semakin praktis. Di samping itu, Anda juga bisa mendapatkan bonus voucher belanja dari MotionPay," katanya dari keterangan resmi, Selasa (27/6/2023).