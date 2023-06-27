Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Apa Itu KOL Specialist? Simak Tugas dan Kualifikasi yang Dibutuhkan

Dovana Hasiana , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |18:37 WIB
Apa Itu KOL Specialist? Simak Tugas dan Kualifikasi yang Dibutuhkan
Podcast Aksi Nyata Partai Perindo (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA — Istilah KOL Specialist muncul di tengah perkembangan teknologi. KOL Specialist adalah singkatan untuk Key Opinion Leader Specialist.

KOL Management Specialist, Rizal Ramadhan mengungkapkan bahwa generasi muda atau orang-orang yang tertarik berkecimpung bisa mulai mempelajari ciri khas dari masing-masing KOL atau influencer sebelum terjun sebagai KOL Management Specialist.

“Ini bidang yang bisa dicoba, karena sedang sangat dibutuhkan dimana perusahaan berusaha meluaskan bisnis pada target masyarakat tertentu. Mulai sekarang kalau suka main sosial media, bisa mulai perhatikan KOL dan Influencer tentang bagaimana ciri khas mereka. Pekerjaan ini bisa dijadikan sebagai referensi setelah lulus kuliah,” ujar Rizal dalam Podcast Aksi Nyata Partai Perindo, Selasa (27/6/2023).

Pasalnya, Rizal melihat industri ini sangat menjanjikan ke depannya. Ini didukung oleh semakin banyak generasi muda yang memiliki cita-cita sebagai KOL atau influencer. Kehadiran dari orang untuk melakukan manajemen pun dibutuhkan seiring dengan menjamurnya KOL dan influencer dalam berbagai tingkatan.

Selain itu, saat ini banyak sekali orang-orang yang memberikan penjelasan mengenai bidang kerja dari KOL Specialist yang tersebar di sosial media. Sehingga generasi muda atau masyarakat Indonesia yang memiliki minat untuk berkecimpung dalam KOL Specialist bisa memanfaatkan momentum tersebut.

“Jadi kesempatannya banyak dan bidang ini menjanjikan. KOL management influencer ini bisa dilirik oleh banyak pihak,” ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172823/tenaga_kerja-WT1E_large.jpg
10 Juta Orang Butuh Pekerjaan Tiap Tahun, Angka Pengangguran Masih Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172822/gen_z-MoUF_large.jpg
Gen Z Sulit Dapat Pekerjaan, Kemnaker: Soft Skill Agak Kurang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/320/3171073/skck-gAv9_large.jpg
Bolehkah Perpanjang SKCK di Kota Lain? Begini Caranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/320/3169270/kerja-Vbnw_large.jpg
Ini Aturan Larangan Diskriminasi Proses Rekrutmen Tenaga Kerja, Tak Ada Lagi Batas Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/320/3166947/said_iqbal-rEnf_large.jpg
Bos Buruh Merapat ke Istana, Tagih 6 Tuntutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/320/3163629/wamenaker-0d6C_large.jpg
Parah, Wamenaker Temukan Pekerja yang Magang 9 Tahun di Cikarang
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement