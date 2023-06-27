Apa Itu KOL Specialist? Simak Tugas dan Kualifikasi yang Dibutuhkan

JAKARTA — Istilah KOL Specialist muncul di tengah perkembangan teknologi. KOL Specialist adalah singkatan untuk Key Opinion Leader Specialist.

KOL Management Specialist, Rizal Ramadhan mengungkapkan bahwa generasi muda atau orang-orang yang tertarik berkecimpung bisa mulai mempelajari ciri khas dari masing-masing KOL atau influencer sebelum terjun sebagai KOL Management Specialist.

“Ini bidang yang bisa dicoba, karena sedang sangat dibutuhkan dimana perusahaan berusaha meluaskan bisnis pada target masyarakat tertentu. Mulai sekarang kalau suka main sosial media, bisa mulai perhatikan KOL dan Influencer tentang bagaimana ciri khas mereka. Pekerjaan ini bisa dijadikan sebagai referensi setelah lulus kuliah,” ujar Rizal dalam Podcast Aksi Nyata Partai Perindo, Selasa (27/6/2023).

Pasalnya, Rizal melihat industri ini sangat menjanjikan ke depannya. Ini didukung oleh semakin banyak generasi muda yang memiliki cita-cita sebagai KOL atau influencer. Kehadiran dari orang untuk melakukan manajemen pun dibutuhkan seiring dengan menjamurnya KOL dan influencer dalam berbagai tingkatan.

Selain itu, saat ini banyak sekali orang-orang yang memberikan penjelasan mengenai bidang kerja dari KOL Specialist yang tersebar di sosial media. Sehingga generasi muda atau masyarakat Indonesia yang memiliki minat untuk berkecimpung dalam KOL Specialist bisa memanfaatkan momentum tersebut.

“Jadi kesempatannya banyak dan bidang ini menjanjikan. KOL management influencer ini bisa dilirik oleh banyak pihak,” ujarnya.