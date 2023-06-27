Advertisement
SMART MONEY

Tips dan Trik untuk Mencari KOL Specialist yang Sesuai dengan Bisnis

Dovana Hasiana , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |18:53 WIB
Tips dan Trik untuk Mencari KOL Specialist yang Sesuai dengan Bisnis
Podcast Aksi Nyata Partai Perindo (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA — Tips dan trik untuk mencari KOL Specialist yang sesuai dengan bisnis. Key Opinion Leader (KOL) Specialist merupakan salah satu instrumen yang tidak terpisahkan dari promosi atau marketing bisnis dan perusahaan.

Saat ini, kehadiran KOL sangat dibutuhkan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan brand awareness. KOL Management Specialist, Rizal Ramadhan membeberkan terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam memilih dan menentukan KOL untuk memasarkan produk yang ditawarkan. Pertama, menyesuaikan KOL dengan budget yang disiapkan.

“Perusahaan tentu kalau menggunakan KOL sudah menyiapkan budget, ini tergantung dengan budget yang disiapkan masing-masing perusahaan,” ujar ujar Rizal dalam Podcast Aksi Nyata Partai Perindo, Selasa (27/6/2023).

Pasalnya, Rizal melanjutkan, terdapat perbedaan strategi yang harus diterapkan dengan menyesuaikan budget yang dimiliki. Misalnya, perusahaan telah menyiapkan budget sebesar Rp70 juta untuk menggunakan KOL, maka lebih baik mengedepankan aspek kuantitas. Artinya, perusahaan disarankan untuk menggunakan lebih banyak KOL yang mikro atau belum memiliki banyak followers.

Dengan budget tersebut, perusahaan setidaknya bisa menggaet 30 hingga 40 KOL mikro. Sehingga promosi yang dilakukan bisa terus berjalan dan semakin meningkatkan brand awareness.

“Kalau misalnya budget Rp70 juta untuk KOL besar itu kurang, karena hanya bisa menggunakan 1 KOL besar lalu nanti sisanya hanya menggunakan 5-10 KOL mikro. Dalam sebulan, setidaknya hanya ada 10 hari untuk promosi produk. Brand awareness nya pun kecil,” bebernya.

