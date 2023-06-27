2 Kiat Aman Menjadi Agen BRILink

JAKARTA - BRI terus melakukan edukasi secara berkala dan bersifat rutin kepada Agen BRILink terhadap kesadaran pentingnya perlindungan aktivitas usaha yang mereka jalankan.

Selain melakukan edukasi melalui media sosial dan kunjungan langsung ke AgenBRILInk oleh jajaran pekerja BRI yakni Petugas Agen BRILink (PAB), AgenBRILink juga tergabung dalam komunitas yang disebut BRILinkers.

BACA JUGA:

Sekadar diketahui, pada Mei 2023 jumlah Agen BRILink Selindo telah mencapai 660.676 agen yang tersebar pada 59.358 desa di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk Regional Office Jakarta 1 memiliki sebanyak 10.155 Agen BRILink.

Lalu bagaimana tips aman bertransaksi di AgenBRIlink? Berikut ini kiat aman menurut Department Head Brilink BRI RO 01 Ika Damayanti, kepada Okezone.com, Jumat (27/6/2023).

BACA JUGA:

1. BRI selalu mengimbau agar AgenBRILink melengkapi alat penunjang operasional seperti CCTV, brankas, mesin penghitung uang