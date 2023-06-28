Waskita Beton Precast Bidik Kontrak Baru Rp3,8 Triliun

Waskita Beton Yakin Dapat Kontrak Baru di Tahun Ini. (Foto: okezone.com)

JAKARTA - PT Waskita Beton Precast Tbk mengaku masih optimis bisa memperoleh nilai kontrak baru di tahun ini sebesar Rp3,8 triliun. Proyeksi tersebut bagian dari perusahaan menata kinerja keuangan saat ini.

Emiten bersandi WSBP itu mencatat penurunan liabilitas atau utang menjadi Rp7,75 triliun per akhir Maret 2023. Sebelumnya, utang perusahaan berada di angka Rp8 triliun, posisi Desember 2022.

Mengutip laporan keuangan perusahaan kuartal I-2023, utang jangka pendek WSBP mencapai Rp6 triliun. Sedangkan utang jangka panjang berada di posisi Rp1,74 triliun.

Di lain sisi, WSBP mencatat suplai produk precast untuk proyek Jalan Tol Tebing Tinggi - Serbelawan (TTSB) Seksi 3 mencapai 100 persen. Suplai dilakukan sejak Agustus 2022 dan sesuai target.

Vice President of Corporate Secretary, Fandy Dewanto mengatakan, produk precast yang didistribusikan berupa full slab sebanyak 875 pcs.

“Kami suplai produk full slab sebanyak 875 pcs langsung dari Plant Gasing yang telah memiliki dermaga sendiri,” ujar Fandy melalui keterangan pers, Rabu (28/6/2023).

Tidak hanya TTSB Seksi 3, emiten bersandi saham WSBP ini juga menargetkan pemenuhan pesanan produk beton precast ke beberapa proyek dapat selesai sepanjang 2023. Proyek yang dimaksud diantaranya Jalan Tol Kuala Tanjung - Inderapura Seksi 2, Jalan Tol Serbelawan - Siantar Seksi 4, Proyek Jalan Tol Pasuruan - Probolinggo Seksi 4.