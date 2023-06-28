Gelar RUPS, MNC Land Setujui Laporan Keuangan 2022 dan Private Placement

JAKARTA - PT MNC Land Tbk (KPIG) telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Direksi serta Laporan Keberlanjutan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2022.

RUPST juga menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022.

“Sesuai dengan pernyataan notaris, dengan ini saya nyatakan bahwa rapat telah menyetujui usulan tersebut,” Direktur Utama MNC Land, Budi Rustanto, Rabu (28/6/2023).

Pendapatan MNC Land tercatat melonjak 60,3% year-on-year (yoy) menjadi Rp1.121,9 miliar di tahun 2022, dari Rp700,0 miliar pada tahun sebelumnya. Hal ini didorong oleh meroketnya pendapatan di segmen hotel, resor dan golf sebesar 306,3% yoy menjadi Rp507,5 miliar, dari Rp124,9 miliar pada tahun 2021.

Diurutkan berdasarkan segmentasi, kontributor terbesar berasal dari hotel, resor dan golf dengan 45,2% dari total pendapatan, diikuti oleh jasa keamanan dan lainnya dengan 34,3%, sewa ruang perkantoran dengan 19,6%, dan terakhir apartemen dan properti lainnya dengan 0,9%.