Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

MNC Land (KPIG) Private Placement 8,86 Miliar Saham

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |13:54 WIB
MNC Land (KPIG) <i>Private Placement</i> 8,86 Miliar Saham
MNC Land (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT MNC Land Tbk (KPIG) menyetujui rencana melakukan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) atau private placement dengan menerbitkan saham baru paling banyak 10% dari jumlah seluruh saham.

Berdasarkan keterbukaan informasi, KPIG berencana menerbitkan 8,86 miliar (8.868.829.933) saham dengan nominal Rp100 per saham. Harga pelaksanaan private placement ini akan ditentukan kemudian.

Direktur MNC Land, Alex Wardhana mengatakan, sesuai aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) private placement ini setelah disetujui akan dilakukan secara bertahap.

“Menyetujui penambahan modal melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan menerbitkan saham baru paling banyak 10% dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan,” ujar Alex dalam RUPSLB MNC Land, Rabu (28/6/2023).

RUPSLB juga menyetujui perubahan Pasal 20 Ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan tentang Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan, serta menyatakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam suatu akta yang dibuat di hadapan Notaris.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/278/3160831/mnc_land-R7Ze_large.png
MNC Tourism Akuisisi 55% Saham Kios Ria Kreasi untuk Kembangkan Theme Park Ikonik di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/278/3152303/mnc_asia_holding-VEgR_large.jpg
MNC Asia Holding (BHIT) Tambah Saham KPIG, Prospek MNC Tourism Indonesia Semakin Menjanjikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/278/3151497/mnc_land-neB1_large.png
Disetujui Pemegang Saham, MNC Tourism Indonesia (KPIG) Rights Issue Bidik Dana Rp975,5 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/278/3151433/mnc_land-2yYV_large.jpg
Hasil RUPST dan RUPSLB MNC Land: Ganti Nama Jadi MNC Tourism Indonesia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/455/3151432/mnc_land-Es7n_large.png
MNC Land Raup Laba Bersih Rp658 Miliar di 2024, Fokus Pengembangan Bisnis Pariwisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/470/3146808/mnc_land-pkzu_large.jpg
Miliki Hunian Modern di NexCity, Investasi Menguntungkan, DP Mulai Rp3 Jutaan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement